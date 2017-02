Enxampats robant en un gimnàs de Navàs de matinada

Tres homes de nacionalitat romanesa han estat detinguts aquesta matinada com a presumptes autors d'un robatori amb força a un gimnàs de la localitat de Navàs.

Els Mossos conjuntament amb la Policia Local de Navàs han detingut aquesta matinada als tres individus, un dels quals no anava identificat. Els altres dos, de 25 i 22 anys són veïns de l'Hospitalet del Llobregat.

Tot a començat quan gairebé a mitja nit s'ha activat l'alarma del gimnàs. Indicatius de Policia Local de Navàs, s'han adreçat al lloc, han fet les corresponents comprovacions però tot estava correcte.

Passades dues hores, gairebé sent les 02:00 de la matinada, ha tornat a saltar la mateixa alarma del gimnàs. Tant agents de la policia local com de mossos han estat inspeccionant l'interior del gimnàs trobant calaixos regirats.

Davant la sospita que encara poguessin estar els autors amagats per la zona, s'ha decidit fer una espera per agents de la policia local. I no ha estat fins a les 04:20 hores que s'ha aproximat un vehicle i ha estacionat davant del recinte. Poc després dos homes han sortir de la part posterior del gimnàs, han pujat al vehicle i han marxat.

Ràpidament, els agents han avisat a la resta d'efectius de Policia Local com de Mossos i han muntat un control a la C-16 a l'alçada d'una benzinera en el terme municipal de Sant Fruitós del Bages.

En quan el vehicle ha passat pel punt de control els agents l'han pogut aturar. En l'escorcoll del vehicle han localitzat tot tipus de eines i objectes per poder realitzar robatoris com becs de lloro, disc de radial, guants, pota de cabra, entre d'altres i 285 euros en efectiu.

Tant el conductor com els dos ocupants han quedat detinguts pel robatori amb força al gimnàs. Els detinguts passaran properament a disposició judicial