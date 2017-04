Un incendi afecta el menjador d'una casa a Piera

Un incendi va afectar aquest dilluns al vespre el menjador d'una casa de la urbanització Can Aguilera de Piera, a l'Anoia. El foc es va declarar al voltant de les 11 de la nit al número 33 del carrer Nou i, en el moment dels fets, no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge, per la qual cosa els bombers van haver d'obrir la vivenda.

Les flames van afectar la part posterior de la casa, en concret el menjador i una altra habitació. Els bombers van desplaçar fins al lloc dels fets cinc dotacions, que van donar el foc per apagat a 3/4 de 12 de la nit.