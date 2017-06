Un xoc al pont de Sant Pau de Manresa talla dues hores la C-55 en hora punta

Particular

Un accident en plena hora punta va obligar aquest dimarts al matí a tallar la C-55, a Manresa, en un punt molt delicat de gestionar, el pont de Sant Pau, ja que no té vorals i els dos sentits estan separats per una mitjana de formigó. Per aquest motiu, ràpidament, es van formar tres quilòmetres de cua, la qual cosa va obligar Trànsit, mitja hora després de la topada, a desviar la circulació a l´autopista C-16, que va aixecar la barrera del peatge.

El sinistre, segons fonts del Servei Català de Trànsit i dels Bombers de la Generalitat, va tenir lloc a 3/4 de 9 del matí al punt quilomètric 26,8 de la C-55, al carril en sentit sud, al pont de Sant Pau, al sud de Manresa. Un camió va envestir un cotxe que circulava davant seu i, de retruc, el turisme va impactar contra la mitjana de formigó. Com a conseqüència, el conductor del cotxe va resultar ferit de caràcter lleu i, després de ser atès pel Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets, va ser donat d´alta in situ.

En rebre l´avís de l´accident, a banda del SEM, fins a l´indret s´hi va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles dels Mossos d´Esquadra i la Policia Local de la capital del Bages. Segons va explicar Trànsit, inicialment es va donar pas alternatiu a la circulació de la variant de Manresa. De seguida, es van formar tres quilòmetres de cua en els dos sentits, segons les mateixes fonts.

Quan ja havia passat mitja hora de l´accident, el Servei Català de Trànsit va activar aleshores el protocol d´aixecament de la barrera del peatge de la C-16, de manera que el trànsit de la C-55 va ser desviat a l´autopista a través de l´accés de Viladordis.

L´afectació va durar fins a 2/4 d´11 del matí, moment en què es va poder desbloquejar el carril on hi va haver l´accident, després que una grua retirés el cotxe accidentat a sobre de la mitjana i els efectius netegessin la calçada. En aquell moment, segons Trànsit, es va desactivar el desviament a l´autopista i el peatge de la C-16 va tornar a abaixar la barrera. La carretera C-55 va recuperar progressivament la normalitat.