L'exregidora Sánchez elogia el «respecte» amb què es veu la policia de Manresa

Poques setmanes després de dimitir del càrrec per motius familiars, Olga Sánchez, que durant sis anys ha estat regidora de Seguretat de Manresa, va ser ahir convidada a fer el parlament central de la festa anual de la Policia Local, en un acte en què, a més, se li va donar una distinció per la seva trajectòria. En el seu discurs, Sánchez va elogiar la feina dels agents i va afirmar que la Policia Local ha aconseguit que gent de fora de la ciutat la vegi «amb cert respecte».

«Vagis on vagis, la gent mira amb cert respecte la Policia Local. Us té presents. Perquè està ple de professionals, de gent que heu demostrat com us estimeu la vostra feina. Feina que també la voleu compartir amb altres municipis», va assegurar Sánchez, que va centrar el seu parlament a repassar la feina i l'experiència que ha viscut els darrers sis anys. «He après moltíssimes coses», va dir. I va posar com a exemple la resolució de conflictes en què la Policia Local i l'Ajuntament han hagut d'intervenir: «és més important tenir pau que tenir raó, perquè la raó forma part de l'ego, i arriba un moment en què ja no li dónes tanta importància», va concloure.

Durant l'acte, celebrat al Palau Firal, es va distingir precisament la feina meritòria d'alguns agents durant el darrer any: per exemple, la detenció d'un home que havia cremat onze contenidors, la detenció de diverses persones que havien estafat un discapacitat intel·lectual i la utilització amb èxit d'un desfibril·lador per salvar una persona que havia tingut un atac de cor. Durant l'acte, també van parlar l'alcalde, Valentí Junyent; el nou regidor de Seguretat, Josep Maria Sala, i el cap de la Policia Local, Jordi Mora, que també van reinvididcar la bona feina del cos policial. Prèviament, tots tres havien passat revista a la plantilla, que va fer la formació de gala.