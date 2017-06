Cau la cornisa d'un balcó del carrer del Bruc de Manresa

Una part de la cornisa d'un balcó d'un habitatge situat al número 111 del carrer del Bruc de Manresa s'ha desprès aquest dilluns a la matinada sense causar ferits. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís pocs minuts abans de les 5 de la matinada i una dotació ha realitzat el sanejament. D'altra banda, la Policia Local de Manresa ha col·locat tanques per evitar el pas de vianant just per sota del balcó afectat.