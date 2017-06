Cau un arbre damunt d'un cotxe a Berga, sense causar ferits

Un plataner del passeig dels Abeuradors de Berga ha caigut aquest divendres a la tarda a sobre d'un cotxe estacionat, tot causant-li importants danys materials. La incidència, segons fonts de la Policia Local, s'ha produït a 2/4 de 7 de la tarda al nucli de la Valldan i no ha causat ferits, ja que no hi havia ningú a l'interior del cotxe. Es desconeix el motiu de la caiguda de l'arbre, que presumiblement estava en mal estat.