Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Olius, al Solsonès

Un incendi de vegetació agrícola ha cremat aquesta tarda a l'entorn del municipi d'Olius, al Solsonès. Els Bombers han rebut l'avís a les 16:40h i hi han enviat unes 15 dotacions, entre mitjans terrestres i aèries. A l'indret també hi ha treballat personal de les ADF.



El foc ha quedat controlat al voltant de les 18:00h de la tarda, quan els Bombers han aconseguit encerclar el perímetre de l'incendi i l'han donat per estabilitzat.