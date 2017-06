El segon acusat del crim de Castellfollit nega els fets i diu que l'excunyada «menteix»

El segon acusat del crim de Castellfollit del Boix, Albert C., que aquests dies està sent jutjat a l'Audiència de Barcelona, va negar ahir davant del tribunal l'autoria dels fets i va assegurar que l'exnòvia del seu germà, que en la seva declaració de dimarts va incriminar-los a tots dos, «menteix».

Albert C. va declarar ahir com a acusat de la mort violenta del jove igualadí Manel del Corral Jorge, de 22 anys, el cadàver del qual va aparèixer cremat el 2 de maig del 2009 en un cobert abandonat de Castellfollit. La investigació va determinar que havia mort per dues ganivetades a Igualada uns dies abans, la tarda del 27 d'abril.

L'any 2013, ja va ser jutjat pels fets Marc C., el germà de l'ara acusat, i va ser absolt pel jurat popular, en sentència ferma, de manera que ja no pot ser jutjat més per aquest cas. Ara, s'està jutjant Albert C., que des de fa dos anys està a presó provisional arran de la declaració incriminatòria de la seva excunyada, que ella mateixa va ratificar dimarts davant del tribunal.

La declaració d'Albert C. es va celebrar ahir, cinquè dia del judici, un cop practicada tota la prova testifical i pericial, perquè així ho va sol·licitar dilluns la seva defensa. L'interrogatori de la fiscal, que demana per a ell 17 anys de presó, es va centrar en els seus moviments la tarda del 27 d'abril, que és quan la investigació considera que es va cometre el crim i es va traslladar el cadàver a Castellfollit. En un relat similar al que fa quatre anys va declarar el seu germà, Albert C. va explicar ahir que la víctima, Manel del Corral, era amic d'infància de Marc C., i que, en el seu cas en concret, mai no havia coincidit a soles amb ell, sinó quan estaven els tres junts.

Segons va explicar, en aquelles dates Del Corral venia haixix a Marc C., que fumaven els dos germans. Va explicar que, unes setmanes abans que Del Corral desaparegués, la víctima va reclamar 200 euros als germans per un deute per una venda de marihuana. Va afegir que Del Corral va anar a casa dels dos germans (vivien independitzats) a reclamar-los els diners. Com que el Marc no era a casa (que és qui feia els pagaments), ell li va contestar que «ja li diríem alguna cosa pel tema dels diners» i va negar que Del Corral marxés enfadat. Des d'aquella visita, va assegurar ahir Albert C., ell ja no va veure més la víctima.

El 27 d'abril del 2009, va explicar, ell i el seu germà van dinar a casa, juntament amb l'aleshores nòvia del Marc. Segons va afirmar ahir l'acusat, després de dinar, el Marc va sortir de casa a fer una trucada al Manel (perquè no duia el mòbil a sobre), però «va tornar al cap de cinc minuts, perquè va dir que no podia localitzar-lo».



«Vam estar jugant a la consola»

Seguidament, va explicar, tots tres (els dos germans i la noia) es van quedar a casa «jugant a la consola i fumant». Segons va destacar, «no ens vam moure de casa». Fins que, després, «no més tard de les 6 de la tarda», el Marc el va acompanyar en cotxe «fins a casa de la nostra mare, amb els gossos. Els vam passejar junts i després ell se'n va anar». El Marc conduïa aquella tarda el cotxe del pare, mentre que l'Albert, que llavors tenia 19 anys, no tenia carnet.

La noia, que va mantenir la relació amb el Marc fins al 2010, va declarar dimarts, en canvi, que aquella tarda Del Corral va arribar a casa i que es va tancar amb els dos germans a dins d'una habitació. Poc després, la noia va sentir «un crit» de la víctima. Seguidament, segons el seu relat, van sortir de l'habitació els dos germans, sols. «Duien una motxilla d'esport gran, i van sortir de casa», va dir la noia, que va concloure que Del Corral havia de ser a dins de la bossa. Segons va afirmar la noia, no va parlar mai d'aquest tema amb els germans i va callar «per por» fins que el 2015, instada pel seu actual company sentimental, va decidir declarar els fets.



Una noia «gelosa» en la relació

Ahir, Albert C. va assegurar que la seva excunyada «menteix, i no sé per què. No entenc el motiu, si no és perquè li ha quedat alguna cosa pendent de la relació amb el Marc». A preguntes de la defensa, Albert C. va assegurar que, durant la seva relació amb el Marc, la noia «era molt possessiva, tenia gelosia i volia saber sempre on era». Segons va explicar, l'any 2010 va ser el Marc, quan estava a presó, qui va decidir trencar la relació, i no pas ella. I va afirmar que, just abans que la noia declarés contra ells el 2015, acabava de trobar-se a Igualada el Marc amb la seva nova parella, embarassada.

En l'interrogatori, la fiscal va incidir també sobre els diferents indicis que incriminen l'Albert (com ara el rastre del telèfon mòbil del seu germà i unes roderes trobades al lloc del cadàver compatibles amb les del seu cotxe, entre d'altres), però l'acusat va declarar ahir no saber-ne res. El judici acabarà dilluns amb la lectura dels informes finals per part de les parts.