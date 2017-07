Condemnen el veí de Manresa que va extorquir un empresari de Monistrol de Calders

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat aquest dimarts a dos anys i onze mesos de presó el veí de Manresa que va extorquir al llarg de set mesos un empresari de Monistrol de Calders. L'acusat, Juan Ch. V., de 63 anys i de nacionalitat espanyola, va exigir 100.000 euros a la víctima, sota l'amenaça de fer-li mal a ell o a la seva família.

El processat, que ja va ingressar unes setmanes a presó provisional, ha reconegut els fets davant de la jutge i ha acceptat la pena de dos anys i onze mesos de presó, per un delicte d'intent d'extorsió i un altre de tinença d'armes prohibides. Tot i així, no haurà de tornar a entrar a presó perquè la magistrada li ha concedit la suspensió de la condemna, ja que cap dels dos delictes, per separat, no supera els dos anys de pena.

Malgrat tot, la jutge ha condicionat la suspensió de la condemna al fet que faci set mesos de treballs en benefici de la comunitat i que no es torni a comunicar amb la víctima durant dos anys. L'home ja va indemnitzar l'empresari extorquit amb els 4.030 euros que li reclamava l'acusació particular.

Els fets, segons la sentència, van iniciar-se el 28 de setembre del 2015. Aquell matí, l'acusat (un empresari arruïnat de Manresa) es va adreçar a Monistrol de Calders i va abordar la víctima quan es trobava al cotxe. Segons la fiscalia, li va mostrar un cartell dient que no tenia diners, alhora que li va exhibir una arma de foc. La víctima, però, va poder fugir.

El monistrolenc, un empresari d'èxit del Moianès, no va saber res d'aquest individu fins al cap de dos mesos. Des del 4 de desembre del 2015 fins a final d'abril del 2016, l'acusat, segons la sentència, va enviar cinc cartes a la víctima, en les quals li donava diverses instruccions perquè li entregués 100.000 euros. L'exigència anava acompanyada de diverses expressions per atemorir-lo, tot amençant-lo de fer-li mal a ell o a la seva família si avisava la policia. A més, també va enviar uns quants missatges SMS al telèfon mòbil de la víctima, amb més instruccions.

Finalment, el 5 de maig del 2016 va ser el dia convingut per fer l'entrega dels diners, a la zona del llac de Navarcles. La víctima, però, tot i les coaccions, havia denunciat el cas als Mossos, que estaven a sobre dels moviments de l'assetjador. Aquell dia, cap a 2/4 de 7 de la tarda, els agents van sorprendre l'extorsionador al llac de Navarcles, al punt on suposadament havia de recollir els diners, i va quedar detingut.

El mateix dia, sota ordre judicial, els Mossos van escorcollar el domicili del detingut, situat a Manresa. Entre les armes de foc que li van trobar, hi havia diversos fusells d'assalt, un dels quals amb mira telescòpica, i armes considerades de guerra. Els agents, a més a més, van observar que l'extorsionador disposava d'una peça intercanviable del disparador, modificada per disparar ràfegues, a la manera de metralladora.

Avui, davant de la jutge, l'acusat ha reconegut els fets, després que la fiscalia, l'acusació particular i la defensa hagin pactat la pena de dos anys i onze mesos de presó, que no haurà de complir si fa set mesos de treballs comunitaris i no torna a delinquir durant dos anys. També ha estat condemnat a pagar una multa de 720 euros, per dos delictes lleus de lesions. A més, se li ha prohibit acostar-se a la víctima durant un període de dos anys i a no posseir cap tipus d'armes durant tres anys.