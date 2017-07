La Generalitat accepta prendre mesures a l'Estrep arran de la greu agressió al Passeig

La Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat ha acceptat "adoptar mesures" al centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola, de la seva titularitat, arran dels problemes de "convivència veïnal" que alguns dels seus menors generen al Passeig Pere III de Manresa.

Així ho ha assegurat aquest divendres la DGAIA en un comunicat, que arriba una setmana després que dotze menors de l'Estrep fossin detinguts pels Mossos d'Esquadra acusats de la greu agressió a cops i puntades de peu contra tres joves al Passeig Pere III, un dels quals continua ingressat en estat greu a l'hospital Mútua de Terrassa.

En el comunicat, la DGAIA assegura que l'adopció d'aquestes mesures s'acordarà de forma conjunta amb els ajuntaments de Manresa i de Sant Salvador de Guardiola, en la reunió de la junta de seguiment de l'Estrep que tindrà lloc dimarts que ve.

"La DGAIA treballa i està totalment coordinada amb els dos ajuntaments per millorar la convivència veïnal i adoptar mesures al centre", afirma el comunicat, que assegura que aquesta tasca "s'ha intensificat arran dels darrers esdeveniments protagonitzats per un grup de joves del centre Estrep".

El text de la Generalitat, per tant, desacredita d'alguna manera el comunicat que dimecres va fer l'equip directiu i educatiu de l'Estrep, que havia assegurat que no s'havia pogut demostrar l'autoria de cap dels dotze menors en l'agressió.

El centre de menors Estrep està gestionat per la Fundació Mercè Fontanilles i acull 40 joves tutelats d'entre 12 i 18 anys, que no tenen l'empara de cap família. Al llarg d'un any, arriben a passar uns 120 adolescents pel centre.

La comissió de seguiment que es reunirà dimarts es va crear fa dos anys amb motiu del conflicte que hi va haver entre alguns menors del centre i veïns de la urbanització del Calvet de Sant Salvador de Guardiola.