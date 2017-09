L'àrea cremada aquest estiu al Bages quintuplica la mitjana dels últims anys

Aquest estiu han cremat al Bages 564 hectàrees de terreny en total, la meitat de les quals forestals. La xifra multiplica per cinc el nombre d'hectàrees que es cremaven de mitjana els darrers anys a la comarca. En concret, del 2009 al 2016, entre el 15 de juny i l'1 de setembre, s'havien cremat cada estiu 102 hectàrees de mitjana.

La gran majoria de les 564 hectàrees afectades enguany corresponen als incendis del 5 d'agost a Artés (que va cremar 363 hectàrees) i als de Sant Fruitós i Avinyó, que van cremar, respectivament, 104 i 72 hectàrees. Mentre que el d'Artés va ser provocat intencionadament, els altres dos van ser causats per cigarretes i, per tant, per imprudències. En total, durant aquest període, al Bages hi ha hagut 21incendis, 19 dels quals forestals i els altres dos agrícoles.

Les condicions meteorològiques d'aquest estiu han estat adverses per als boscos del Bages, a causa de la sequedat i la calor. Les temperatures han estat entre 3 i 4 graus superiors a la mitjana, i les precipitacions han estat inferiors (entre un 30 i un 50% menys).

D'altra banda, a l'Anoia hi ha hagut 16 incendis amb un total de 74 hectàrees cremades. Al Moianès s'han vist afectades 12 hectàrees, i al Berguedà únicament hi han cremat 1,7 hectàrees.

Són dades que va presentar ahir la Diputació de Barcelona, que va fer balanç del seu Pla d'Informació i Vigilància, en què ha contractat 259 persones per fer la vigilància antiincendis arreu de la demarcació. El Bages concentra el 72% de la superfície cremada a tota la província barcelonina.

En el conjunt de la demarcació, s'han comptabilitzat un total de 221 incendis, que han cremat en total 768 hectàrees, molt per sobre també de la mitjana dels darrers anys al mateix territori (463 hectàrees). Tot i aquestes xifres, el vicepresident primer de la Diputació, Dionís Guiteras, va destacar que «no ha estat una campanya catastròfica com altres, ja que no hem tingut grans incendis forestals». Amb tot, va dir que «tota hectàrea cremada és un fracàs».

En global, en el Pla d'Informació i Vigilància hi han participat 90 unitats mòbils i s'han instal·lat 24 punts de vigilància fixa. Entre informadors, guaites, operadors i auxiliars de zona, la Diputació ha contractat 259 persones. Segons va recordar ahir Guiteras, el pla té com a primer objectiu reduir el nombre d'incendis i, per això, s'intenta sensibilitzar la població informant-la del risc d'incendi forestal i de la normativa vigent. A tota la demarcació, s'han informat més de 58.000 persones, 8.000 de les quals al Bages. «S'ha pogut arribar a molta gent informant i alertant dels perills del bosc», va destacar Guiteras.