Foc en un quadre elèctric, en un habitatge de Sallent

Un incendi d'habitatge declarat en un habitatge de Sallent ha cremat un quadre elèctric, aquesta passada nit. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís, cap a 2/4 d'11 del vespre, que hi havia foc al pis del carrer del Cos número 1, i hi van desplaçar tres vehicles. Després d'apagar el petit incendi i comprovar que no hi havia cap risc, els Bombers van avisar la companyia elèctrica perquè es fés càrrec de la situació, i es van retirar cap a 2/4 d'1 de la matinada. No hi hagut ferits ni ha calgut desallotjar ningú de l'immoble.