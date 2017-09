Incendi en una indústria de la Pobla de Claramunt

Dotze dotacions dels Bombers han estat treballant avui, dissabte, al matí per extingir un incendi industrial que s´ha declarat en una empresa d´estampació de xapes a la Pobla de Claramunt. L´empresa és ubicada en el carrer Narcís Monturiol del polígon de Plans d´Arau i, segons els bombers, el foc s´ha originat en una cinta transportadora de 25 metres. Les flames s´han originat a les 8.20 del matí i al migdia, amb l´incendi controlat, hi havia sis dotacions treballant per extingir el foc.