Jutgen avui el noi de Josa i Tuixén que es va accidentar per intentar matar l'exparella

La secció primera de l'Audiència de Lleida jutja avui i demà el jove de 23 anys de Josa i Tuixén (Alt Urgell) que va provocar voluntàriament un accident de trànsit amb la intenció de matar l'exparella, que viatjava de copilot.

La fiscalia sol·licita 22 anys de presó per a l'acusat per un delicte de temptativa d'homicidi i tres delictes de lesions amb l'agreujant de traïdoria, ja que va envestir intencionadament un cotxe que circulava en sentit contrari amb tres ocupants, que van resultar ferits.

Els fets van tenir lloc després de les 10 de la nit del diumenge 26 de juny, a la carretera N-260, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. Segons l'escrit del ministeri públic, després de passar Montferrer (Alt Urgell), l'acusat va accelerar la marxa i la noia li va dir que estava «boig» i que no ho fes, mentre intentava posar-se el cinturó. Però ell li va respondre que no calia que se'l posés que així tot seria «més ràpid». Segons l'escrit de la fiscalia, en el moment en què el jove va fer una maniobra brusca per xocar contra el tot terreny que circulava en sentit contrari, l'acusat va dir «hem d'acabar junts, si no ets meva, no ets de ningú». Feia tres mesos que havien deixat la seva relació, que havia durat un any.

En arribar al lloc, un tram recte amb bona visibilitat, els Mossos d'Esquadra van trobar dos vehicles accidentats que havien col·lidit entre si. Un era un tot terreny amb tres ocupants, que estaven fora del vehicle i havien resultat ferits lleus. L'altre era un turisme, a l'interior del qual hi havia dues persones atrapades i en estat greu, l'acusat i la seva exparella. Aquesta, una dona jove, tot i el seu estat, va explicar als Mossos que el conductor era la seva exparella i havia provocat l'accident intencionadament per intentar matar-la. El conductor, mentre era atès pels serveis d'emergència, també va reconèixer la voluntarietat de la seva acció.

Els Bombers van rescatar de l'interior del vehicle els dos ferits. Un cop els serveis sanitaris van estabilitzar-los, van ser evacuats a l'Hospital de la Seu d'Urgell, amb l'acompanyament dels mossos. El conductor del turisme va ser traslladat a una habitació de l'hospital i va ser detingut pels delictes de temptativa d'homicidi, danys i lesions, per les ferides causades als ocupants del tot terreny.

De la investigació es desprèn que, la tarda de l'accident, el detingut havia quedat amb la seva exparella per parlar. Mentre circulaven, va accelerar la marxa i va envair voluntàriament el sentit contrari de circulació, per impactar amb un tot terreny, amb la clara intenció posar fi a les seves vides. Tot i la inesperada envestida, el conductor del tot terreny va poder evitar el xoc frontal directe i el turisme va col·lidir lateralment.

A banda de la pena de presó, el ministeri públic també sol·licita que s'imposi a l'acusat la pena de llibertat vigilada i la prohibició de comunicació i aproximació a menys de 500 metres de la noia durant el temps de la condemna. La jove es va fer ferides de diversa consideració i va trigar més de tres mesos a curar-se de les ferides. El detingut es troba en situació de presó provisional des que va sortir de l'hospital.