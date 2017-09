Condemnen l'oftalmòleg de Manresa que va deixar cega una pacient

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a un any de presó i a sis mesos d'inhabilitació l'oftalmòleg d'Althaia que va deixar totalment cega una pacient, segons la sentència a la qual ha tingut accés Regió7. L'acusat, Lluís S. V., ha estat condemnat per un delicte de lesions per imprudència greu, ja que no va fer el tractament que hauria evitat que la dona, de 89 anys, perdés la visió dels dos ulls.

Com que no té antecedents i la pena és inferior als dos anys, el processat no haurà d'ingressar a presó, però sí que s'haurà d'estar sis mesos sense poder exercir la professió. La sentència, però, no obliga l'oftalmòleg a indemnitzar la pacient, ja que les acusacions hi van renunciar. La resolució pot ser recorreguda ara a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 23 de desembre del 2013, quan l'afectada, veïna del Berguedà, va acudir al servei d'Urgències de Berga per una pèrdua sobtada de visió d'un ull. Des d'allà, va ser derivada a Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va ser atesa per l'oftalmòleg de guàrdia, que aquell dia era l'acusat, Lluís S. V.

L'oftalmòleg va fer una visita breu a l'afectada, sense realitzar-li exploracions ni proves complementàries, ni derivar-la a cap altre servei de medicina, malgrat que les circumstàncies de la pacient ho requerien. Per tant, li va diagnosticar una neuropatia òptica isquèmica, sense que en el seu informe determinés si afectava o no les artèries. Tot seguit, la va enviar a casa, sense receptar-li el tractament que el protocol mèdic determina en casos d'aquest tipus (consistent en altes dosis de corticoides per via intravenosa).

Una setmana després, el 30 de desembre, la dona va patir la ceguera de l'altre ull, l'únic en què fins llavors conservava la visió. Des de Berga, va tornar a ser derivada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on, aquest cop, va ser atesa per altres facultatius. Després de les proves complementàries oportunes, li van diagnosticar una neuropatia òptica isquèmica arterítica, coneguda amb el nom de malaltia d'Horton.

Segons la sentència, l'acusat, amb la seva actuació negligent del dia 23, va impedir que es pogués subministrar a la víctima el tractament adequat que hauria pogut millorar la situació de l'ull i evitar l'afectació de l'altre ull i, per tant, la pèrdua total de la vista.

A causa dels fets, la dona, de 89 anys, va patir una ceguera absoluta, la qual cosa li va fer agreujar el procés de demència que ja patia. Per aquest motiu, va ser declarada incapacitada pel jutjat.