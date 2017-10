Un motorista ferit greu a Collsuspina en caure per un barranc

Un motorista ha resultat ferit greu aquest diumenge al migdia quan ha caigut per un barranc, en el terme municipal de Collsuspina. Per causes que es desconeixen, el motorista, que circulava per la carretera N-151C ha sortit de la via precipitant-se pel barranc. Fins al punt de l´accident s´ha desplaçat un helicòpter medicalitzat que ha traslladat el ferit a l´hospital Parc Taulí de Sabadell.

L´accident ha tingut lloc a 2/4 d´1 del migdia i, segons els Bombers, tenia una fractura oberta al fèmur. A part, s´hi han desplaçat una unitat del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació dels Bombers.

És el segon accident de moto greu que hi hagut aquest cap de setmana a les comarques centrals. Ahir va morir un veí d´Igualada de 69 anys en un xoc entre la seva moto i un tot terreny en el tram de la C-16 de Guardiola de Berguedà.