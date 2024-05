Troben a Màlaga una menor que es va criar en un bosc de Suïssa sense contacte amb la societat

Una adolescent que suposadament es va criar en un bosc a Suïssa sense contacte amb la societat i a la qual buscaven les autoritats helvètiques des que el seu pare va fugir amb ella i les seves germanes del país ha estat localitzada a la localitat de Coín, a Màlaga.

Segons avança Diariu SUR i han confirmat EFE fonts de la recerca, existia una ordre de cerca internacional per a retirar la menor al seu pare, que una vegada localitzada per la Policia Local a Coín, va ser derivada per un jutjat a un centre de menors de la Junta d'Andalusia.

La troballa de la noia es va produir el passat 18 de març després que agents de la Policia Local es topessin amb un vehicle amb un pneumàtic espatllat en el qual els va fer l'efecte que hi vivia gent, i al costat d'ell a un home d'aspecte descuidat i una menor capcota i amb la roba molt bruta, assenyala el diari.

En introduir els noms en la base de dades policial, als agents els va saltar una alerta d'una oficina de cooperació entre països del territori Schengen en la qual s'advertia que la menor estava en parador desconegut, en una situació de perill greu i que havia de romandre en un lloc segur per alt de risc de fugida, en aquest cas induïda pel pare.

La Fiscalia i el Servei de Protecció de Menors de Màlaga van contactar amb els seus homòlegs a Suïssa els qui els van informar que la menor havia estat criada pel seu pare al costat de les seves dues germanes en un bosc, amb una "total desconnexió" cap a qualsevol administració o ens públic", afegeix el diari.

L'adolescent, que compleix 18 anys aquest mes, va ingressar en un centre de protecció de menors de la província de Màlaga mentre s'iniciaven els tràmits per a la seva repatriació, que va concloure amb èxit el passat 3 de maig, per la qual cosa ja es troba sota la tutela del govern suís.