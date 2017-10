Una conductora èbria es veu involucrada en un accident que deixa cinc ferits, a Manresa

Una conductora de 41 anys, veïna de Sant Martí de Sesgueioles, que conduïa sota els efectes de l'alcohol i que portava un menor d'edat de 6 anys al cotxe, es va veure involucrada aquest passat dimecres, cap a 1/4 de 10 del vespre en un accident de trànsit a l'avinguda dels Països Catalans de Manresa. En el xoc, es van veure implicats tres vehicles, en els quals hi viatjaven, en total, 7 persones. D'aquestes, cinc persones (dues de les quals menors d'edat) van resultar ferides de caràcter menys greu, segons ha informat aquest matí la Policia Local de Manresa.

En el xoc múltiple en cadena es van veure implicats un turisme Ford Maverik, conduït per un veí de Navarcles, de 44 anys, que va resultar ferit de caràcter menys greu. El segon vehicle implicat en l'accident va ser un Citröen Xsara Picasso, en el qual hi anaven quatre persones veïnes de Terrassa, que van sortir totes amb ferides de caràcter menys greu. Es tracta del conductor, un veí de Terrassa, de 43 anys; d'una passatgera també de 43 anys i de dues menors d'edat: una nena de 14 anys i una altra de 8. Finalment, el vehicle que conduïa la veïna de Sant Martí de Sesgueioles que va donar positiu en el control d'alcoholèmia posterior, era un Chevrolet Cruze. Tant la conductora com el menor de 6 anys que viatjava amb ella van sortir il·lesos de la topada.

Els cinc ferits, que són tots els ocupants i conductors dels altres dos vehicles implicats en el xoc, van ser atesos en un primer moment al lloc dels fets i després traslladats en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

La conductora del Chevrolet va donar en el primer test d'alcoholèmia que se li va practicar una taxa de 0,42 mg/l d'aire espirat; i 0,39 mg/litre en la segona. Per tot això, la Policia Local de Manresa li va obrir un expedient administratiu per infracció al Reglament General de Circulació.