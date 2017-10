Un motorista mor en un accident de trànsit a l'Anoia

Un jove de 24 anys i veí de Badalona ha mort aquesta passada nit en un accident de trànsit al quilòmetre 52 de la carretera C-37 a Santa Maria de Miralles, a la comarca de l'Anoia. El succés s'ha produït cap a les 23h d'aquest divendres.

Per causes que es desconeixen, la motocicleta de la víctima ha sortit de la via i, en la caiguda, el pilot ha quedat ferit en estat crític. Els serveis d'emergència han traslladat la víctima a l'hospital d'Igualada per intentar salvar-li la vida, però ha mort poca estona després.