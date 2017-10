La família de la víctima va demanar més llum i voreres

? «Després de l'atropellament, vam demanar a l'Ajuntament més il·luminació al carrer, ja que la llum és molt pobra», explicava ahir a Regió7 un fill de la víctima. «També vam demanar que fessin voreres i que instal-lessin un pas elevat, perquè els cotxes pugen i baixen molt de pressa», va afegir. L'Ajuntament, però, no ha pres cap mesura. «Suposo que l'accident s'hauria evitat si hi hagués hagut més llum i si els cotxes no baixessin tan de pressa», va concloure. La família de la víctima no es va personar com a acusació particular i, per aquest motiu, ahir desconeixia que hi havia el judici del cas.