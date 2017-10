Protecció Civil prova les sirenes de risc químic de Castellgalí i del Baix Nord

Protecció Civil de la Generalitat va realitzar ahir el simulacre d'accident químic amb l'activació de 82 sirenes i la participació de més de 31.000 persones entre alumnes, personal docent i treballadors de les escoles. Castellgalí, Esparreguera, Olesa, Abrera i Martorell van ser alguns dels municipis on es van activar les sirenes.

En aquest segon exercici de l'any, no es van registrar incidències. El telèfon d'emergències 112 va rebre un total de 159 trucades de ciutadans alertant del so de les sirenes. En la darrera prova, l'abril, es van registrar un total de 197 trucades. El telèfon d'informació 012 va col·laborar amb la recollida de dades de les persones que trucaven amb relació al so de les sirenes. Durant la prova, també es van enviar missatges a través d'una aplicació mòbil i missatges SMS a les persones sordes, com es faria en una emergència real. El Tarragonès va ser la comarca amb més trucades (118), tot i que la xifra va ser més baixa que l'últim cop.