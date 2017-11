Cacen de matinada dos joves assaltant un comerç de Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir ahir a la matinada dos joves a qui va sorprendre quan intentaven entrar a robar en una botiga de la Via Sant Ignasi. Els detinguts són un noi de 18 anys de Sant Cugat del Vallès i un menor.

Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada. Una patrulla va observar els dos joves manipulant la porta d'un comerç. En veure la policia, van intentar fugir sense èxit. Els agents els van requisar diversos objectes que havien amagat, com un tornavís, una clau anglesa i un mitjó (que havien utilitzat com a guant) i van comprovar que havien forçat el pany de la porta. Tots dos van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.