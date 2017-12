Detingut a Manresa en ser sorprès amb deu embolcalls de cocaïna al cotxe

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a Manresa un veí de la ciutat de 39 anys, de nacionalitat marroquina, que va ser enxampat quan portava deu embolcalls de cocaïna al cotxe. L'home ha estat arrestat per un delicte contra la salut pública.

Els fets, segons ha informat aquest dimarts el cos policial, van tenir lloc diumenge, durant un control de seguretat ciutadana que s'havia muntat a la carretera de Vic, a la cruïlla amb el carrer Era del Firmat.

Pels volts de les dues de la matinada, els agents van veure un turisme que s'acostava a una velocitat elevada i que, en veure el control, va frenar de cop. El conductor, aleshores, va estacionar el cotxe.

Els agents es van apropar al vehicle i van observar que el conductor estava molt nerviós. Quan li van preguntar perquè havia estacionat de cop, no va saber donar explicacions.

Davant d'això els agents van decidir escorcollar el turisme. A l'interior, concretament en el canvi de marxes, van localitzar deu embolcalls amb cocaïna. A més, portava tres telèfons mòbils i uns 140 euros, els quals van ser intervinguts. Per aquests fets els agents van detenir el conductor per un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.