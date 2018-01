La mortalitat en accidents de trànsit repunta un 21% a les comarques centrals el 2017

Un total de 23 persones van morir durant el 2017 en accidents de trànsit a les comarques centrals, 21 de les quals a la carretera i dues més a l'interior de nuclis urbans. La xifra global és un 21% més alta que la del 2016 (19), any en què s'havia assolit el mínim històric. L'increment de la regió central és lleugerament superior al registrat a Catalunya en l'àmbit interurbà, en què la xifra de víctimes ha pujat un 10,5%. Set de les 23 víctimes de la regió van ser motoristes, tres més que el 2016.

Les dades reflecteixen el nombre de morts en el termini de 24 hores després de l'accident. Del conjunt de les comarques centrals, l'Anoia és la que en surt més mal parada, ja que durant el 2017 va registrar set víctimes mortals. En canvi, el Bages va tancar el 2017 amb la xifra més baixa de víctimes des que es tenen dades: cinc, gairebé la meitat de les que havia tingut durant l'any 2016.

Es dóna el cas que la major part de les víctimes mortals de l'Anoia i el Bages corresponen a una única carretera, l'eix Diagonal, que, tal com va publicar Regió7 el 25 de novembre, ha patit el pitjor any des de la seva inauguració, a final del 2011. Durant el 2017, en el tram entre Manresa i Igualada han perdut la vida tres persones, mentre que en el tram entre Igualada i la frontera amb l'Alt Penedès han mort tres persones més. Cinc de les víctimes s'han produït en tram anoienc, i la sisena es va registrar al Bages.

Fora de l'eix Diagonal, no hi ha cap altra carretera que concentri la mortalitat. El tram sud de la C-55, que fins a les obres de millora era la carretera més fatídica de la Catalunya Central, ha tancat l'any amb una víctima mortal (un camioner accidentat a Collbató). En aquest còmput no s'inclou l'ancià que va ser atropellat el 3 de desembre a Castellgalí, ja que va morir tres dies després a l'hospital. El Servei Català de Trànsit, organisme de referència en les dades de sinistralitat, només inclou com a accidents mortals aquells en què les víctimes perden la vida durant les 24 hores posteriors al sinistre.

Pel que fa a les altres comarques de l'àmbit de difusió d'aquest diari, el Berguedà va tancar l'any amb dues víctimes mortals, quan el 2016 la xifra havia estat zero. Els dos accidents mortals es van produir a la C-16 i a la C-26. Les altres comarques on la mortalitat també ha augmentat han estat l'Alt Urgell, que ha passat de tres a quatre víctimes, i el Baix Llobregat Nord, de dues a tres. El Solsonès, en canvi, ha passat de dues víctimes a una, mentre que la Cerdanya i el Moianès han mantingut la xifra: una i zero, respectivament.

Set dels 23 morts de les comarques centrals van ser motoristes, quatre més que el 2016. En el conjunt de Catalunya, la xifra de motoristes morts s'ha disparat un 35,2% i ha passat dels 34 als 46.