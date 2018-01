Reassenyalen per al dia 26 el judici per estafa a la família del xeic àrab d'Oló

L'Audiència de Barcelona ha assenyalat per al 26 de gener l'inici del judici per als acusats d'haver estafat el xeic àrab d'Oló, un cas que la família reial saudita va denunciar el 2004. El judici s'ha suspès diverses vegades, la darrera de les quals per la impossibilitat de localitzar membres de la família reial denunciant, que han de declarar com a testimonis.

El principal acusat era l'apoderat del xeic àrab, Agustí G. F., però fa un any el jutge va arxivar la causa contra ell perquè té demència senil, a causa de la seva avançada edat. Tot i així, es mantenen com a acusats l'esposa d'Agustí G. F., el seu fill i dos compradors.

La fiscalia i i la família reial saudita acusaven Agustí G. F. d'haver autoritzat, sense el seu permís, la venda de sis finques de Santa Maria d'Oló que havien estat propietat de Saab Bin Abdul Aziz, germà del rei Halid d'Aràbia Saudita. Les finques acullen els castells de Rocabruna i de Rocafort, on el xeic àrab va viure entre el 1982 i el 1984. Els compradors i els familiars d'Agustí G. sí que van a judici.