L'alcalde de Callús considera una venjança de la jutge la seva imputació per l'1-O

L'alcalde de Callús Joan Badia ha qualificat aquest dilluns de 'venjança' la seva imputació per part de la jutgessa per un presumpte delicte de desobediència pel referèndum de l'1-O. Badia, que estava citat a declarar avui als jutjats de Manresa, s'ha acollit al seu dret a no declarar.

Més de 200 persones s'han concentrat des de bon matí a l'entrada dels jutjats de Manresa per donar suport a Badia, un dels tres càrrec electes del Bages imputats per desobediència per l'1-O, juntament amb l'alcalde de Fonollosa Eloi Hernández i el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, tots tres d'ERC.

A la sortida dels jutjats, Badia ha agraït a tothom el seu suport i, en declaracions als mitjans de comunicació, ha considerat que les imputacions formen part de "la causa general contra l'independentisme".

'No té cap sentit que per intentar dialogar i impedir la violència, que malauradament no vam poder impedir, se m'hagi denunciat per desobediència', ha afirmat.

L'alcalde callussenc al·lega també que la jutge ha actuat com a 'venjança' com a resposta a la seva denúncia contra la Guàrdia Civil, a qui va denunciar per atemptat a l'autoritat, destrosses a l'escola Joventut i el robatori d'un ordinador.

Segons ha afegit, l'atestat de la Guàrdia Civil "menteix", ja que l'informe policial assegurava que Badia havia intentat agafar l'escut d'un agent 'quan les imatges demostren que jo només vaig intentar dialogar'. En els vídeos s'observa com Badia cau a terra per una empenta d'un membre del cos militar.

L'alcalde callussenc ha conclòs la seva intervenció amb la següent frase: 'podran arrencar totes les flors, però no podran arrencar la primavera. Vindrà una primavera millor'.

Badia, que ha estat aclamat amb aplaudiments per part dels concentrats, ha rebut el suport de nombrosos alcaldes i regidors d'ERC, a més de la diputada bagenca Adriana Delgado i del també parlamentari Marc Sanglas, així com de David Saldoni (PDeCat) i Albert Marañón (ICV).