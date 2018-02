Dos exalcaldes de Sant Feliu Sasserra neguen haver permès el soroll d'una nau

Dos exalcaldes de Sant Feliu Sasserra, Joan Tarrés (CiU) i Andreu Riba (ERC), han negat aquest dimarts davant del tribunal haver comès cap irregularitat tolerant un presumpte excès de soroll d'una empresa del municipi, Sanfeplast, durant l'etapa en què van ocupar els càrrecs.

Tots dos han declarat en el judici com a acusats per les molèsties de soroll que va provocar l'empresa Sanfeplast a un grup de veïns propers durant deu anys, entre el 1996 i el 2006, veïns que només freqüentaven els habitatges alguns caps de setmana, segons han explicat els exalcaldes, que han defensat que la nau comptava amb tots els informes favorables i no superava l'excés de decibels previst llavors a la llei.

La fiscalia de Medi Ambient, però, acusa Tarrés i Riba de dos delictes de prevaricació mediambiental per haver permès presumptament des de l'Ajuntament la contaminació acústica de l'empresa. Per aquest motiu, demana per a cadascun d'ells la inhabilitació de deu anys per a qualsevol càrrec públic i una multa de 6.000 euros, a més a més d'una indemnització conjunta de 5.000 euros per als veïns afectats.

Segons el fiscal, els acusats van tolerar el soroll per "afavorir" l'empresa, fet que han negat els acusats. Tarrés ha reconegut que treballava a la nau com a administratiu comptable, però ha negat ser cap soci, sinó un empleat. Segons han constatat els exalcaldes, Sanfeplast, dedicada a la fabricació de bosses d'escombraries, donava feina a 70 veïns del poble. L'empresa va acabar tancant el 2012 per la crisi econòmica.

El judici ha començat aquest dimarts a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona, i és previst que duri quatre dies.