Denuncien la falta de rodes de contacte als vehicles dels Mossos a l'hivern

El sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra va denunciar ahir que la majoria dels vehicles del cos policial a la Catalunya Central no disposen de rodes de contacte, que consideren necessàries a l'hivern. Lamenten el «perill» que això comporta per als agents i recorden que en comarques com el Solsonès, el Berguedà i Osona «els termòmetres registren temperatures inferiors als set graus durant pràcticament la meitat dels mesos de l'any», segons va dir el delegat del sindicat a la Regió Central, Francesc Vidal.