Un any i mig de presó per a un empresari per la mort d'un treballador a Avià

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a un any i mig de presó l'administrador de l'empresa Vico Metall, Ramon V. C., per l'accident mortal d'un treballador l'octubre del 2015, per la falta de mesures de seguretat. L'operari, que no anava protegit correctament, va morir en caure des de set metres d'una teulada. El condemnat evitarà l'ingrés penitenciari si indemnitza la família de la víctima amb 151.000 euros (sense comptar els 70.000 euros que ja va abonar al principi).

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 29 d'octubre del 2015 cap a les 5 de la tarda. La víctima, José Antonio Berrocal Medinilla, de 44 anys, treballava per a Vico Metall, empresa dedicada a treballs de fusteria metàl·lica. Aquell dia es trobava a la nau industrial de l'empresa Ecoauto Servicios Carroceros, al polígon industrial La Plana d'Avià, entre Cal Rosal i Gironella.

L'empresa titular de la nau havia encarregat a Vico Metall els treballs de cobriment de dues cobertes, de fibrociment adossades, amb pendent a dues aigües, mitjançant la sobreposició de planxes metàl·liques ondulades.

En el moment de l'accident, la víctima ja es disposava a recollir els estris per finalitzar la jornada. Segons la sentència, el navassenc es va desplaçar a la coberta de la nau de la parcel·la contigua, que es va trencar a causa del pes. L'home va caure d'una altura de set metres i va morir en impactar contra el terra.

La coberta trencada era de polièster translúcid amb fibra de vidre, un material lleuger que, a més, presentava un alt deteriorament. Segons la sentència, l'empresa de la víctima no havia instal·lat cap mesura de protecció col·lectiva contra el risc de caiguda d'alçada, com podria ser una xarxa de seguretat. Tampoc no es va fer cap tipus de comprovació sobre l'estat de les teulades, i no es van instal·lar línies de vida amb garanties. L'única protecció que tenien els treballadors era una corda que lligaven a tubs metàl·lics, una mesura improvisada pels mateixos operaris que, segons la sentència, «era clarament insuficient per a la prevenció del risc de caiguda d'altura».

La sentència conclou que l'accident s'hauria evitat si el treballador hagués disposat d'una línia de vida on s'hagués pogut assegurar en el moment d'accedir a la zona de teulades de les naus.

La resolució condemna Ramon V. C. per un delicte contra els drets dels treballadors, en concurs amb un delicte d'homicidi per imprudència greu. A banda de la pena de presó (que no haurà de complir) i de la indemnització, la jutge també li imposa una multa econòmica de 1.080 euros.