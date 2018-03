Condemnat per enviar a Manresa 500 cartrons de tabac de contraban

El Jutjat Penal 1 de Manresa va condemnar ahir a dos anys de presó un home que va enviar 500 cartrons de tabac de contraban de Berga a Manresa, a través d'una empresa de missatgeria. El processat, Juan M., no haurà de complir la pena perquè ha estat suspesa, ja que no supera els dos anys i l'home no tenia antecedents penals. La condició per evitar l'ingrés penitenciari, però, és que pagui una multa de 42.500 euros i indemnitzi l'Agència Tributària amb 16.500 euros, pel valor del tabac. Per tant, haurà d'abonar 59.000 euros en total.

Inicialment, la fiscalia també havia acusat dels fets l'empleat de l'empresa de missatgeria de Manresa, a qui presumptament anava destinat el paquet. El treballador, però, no va arribar a judici perquè, tal com va publicar Regió7 el 18 de gener passat, el jutjat de Berga que va instruir el cas va arxivar la causa contra ell, en concloure que no hi havia cap indici sobre la seva participació en el cas.

El judici estava assenyalat per a ahir al Jutjat Penal 1 de Manresa. L'únic acusat, Juan M., va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va arribar a un acord de conformitat amb l'advocacia de l'estat i la fiscalia. L'acord va evitar la celebració del judici.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc el 5 de febrer de 2015, quan el condemnat va anar a la seu de l'empresa de missatgeria a Berga i va deixar-hi cinc caixes que contenien 300 cartrons de la marca Winston i 200 cartons de la marxa Austin, valorats en 21.250 euros i destinats a contraban.

L'home va dir que les caixes s'havien d'enviar a un treballador de la seu de la mateixa empresa de missatgeria a Manresa. El jutjat de Berga, però, no veure indicis de la participació de l'empleat i va arxivar la causa contra ell.

La mercaderia que es va enviar era il·lícita, ja que havia estat introduïda a l'Estat sense haver passat per les instal·lacions duaneres i, per tant, incomplia la normativa europea i espanyola per a la seva «lícita importació, transport i tinença». En global, el conjunt del carregament de tabac que es van enviar tenia un valor de 21.250 euros. La quantitat econòmica que es va defraudar a l'Agència Tributària sumava 16.500 euros, que és el que haurà d'abonar el condemnat si vol eludir la pena de presó.