Un bomber s'enfronta a sis anys de presó per gravar les seves companyes al vestidor del parc de Sant Andreu

Un bomber de Barcelona s'enfronta a sis anys de presó després de ser enxampat el passat 2015 enregistrant imatges tres companyes seves al vestidor del parc de Sant Andreu. És la pena que li demana la Fiscalia a més d'una indemnització de 3.000 euros per a cadascuna de les afectades. Segons publica aquest dijous 'La Vanguardia', els fets es van produir a finals de setembre del 2015 quan una de les afectades va trobar un llapis USB a sobre la seva taquilla i en obrir els arxius es va veure a ella mateixa despullada amb les seves companyes arreglant-se al vestidor femení. En tenir coneixement dels fets i descobrir que l'autor de l'enregistrament era un dels seus companys, ho van traslladar als seus superiors i el bomber, que va admetre els fets i va demanar disculpes, va ser apartat del seu lloc i suspès de sou i feina. Per la seva part, segons fonts municipals, l'1 d'octubre, tres dies després, es va presentar un escrit al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia i el cas va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 30.

L'Ajuntament de Barcelona es va persona en la causa al febrer del 2016 com a acusació popular i es va adherir a la petició de la Fiscalia de sis anys de presó, a raó de dos anys per tres delictes contra la intimitat. Després de tenir coneixement dels fets, el superior del bomber el va apartar discretament del seu lloc de treball i, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, se li va oferir suport i acompanyament en tot el procés, a més de posar els serveis jurídics del consistori a la disposició de les afectades.

La bombera que va trobar el dispositiu també va observar com hi havia un velcro, que aguantava el llapis de memòria. Posteriorment, van aparèixer més enganxalls en altres zones del vestidor ja que l'autor canviava la càmera de lloc i d'angle per enfocar les dutxes i les taquilles. En total, segons 'La Vanguardia, es van trobar 13 arxius amb imatges d'entre el juliol i el setembre i en tres d'ells hi apareix l'acusat sense voler quan volia recuperar la càmera.

Tot i estar suspès de sou i feina de forma cautelar, l'home, amb una llarga trajectòria al cos d'emergències, va demanar el reingrés al cos al març del 2016, però la seva petició va ser desestimada dos mesos més tard.

Ara, el cas es troba pendent que se senyali una data per la vista del judici si no s'arriba a cap acord abans.