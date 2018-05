Citen a declarar un igualadí per un tuit sobre la mort d'un senegalès a Lavapiés

Un jove igualadí de 21 anys està citat a declarar el dilluns 28 de maig al jutjat d'instrucció número 12 de Madrid per un presumpte delicte de calúmnies. Joan Mangues està sent investigat per haver fet una piulada a Twitter el passat mes de març relacionada amb la mort d'un manter senegalès al barri madrileny de Lavapiés.

Juntament amb Mangues, estan encausades cinc persones més, entre les quals una regidora d'Ahora Madrid i el portaveu del Sindicat de Manters i Llauners de Madrid. En concret, el jove igualadí va respondre a una piulada de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, on va assegurar: "Manuela, que Mmame Mbage no ha mort, l'han matat a pals".

En declaracions a l'ACN, l'advocat de Mangues, Joan Boix, ha assegurat que la piulada del seu client volia ser una "crítica general a la situació" del manter i "no tenia cap intenció d'anar contra ningú". D'altra banda, Boix ha denunciat diverses irregularitats en el procés, ja que, a dia d'avui, encara no han rebut la interlocutòria d'admissió a tràmit de la querella ni tampoc els han contestat la petició de declarar per videoconferència.

La querella criminal per injúries i calúmnies contra les sis persones que haurien fet piulades sobre la mort del manter senegalès ha estat interposada per tres col·lectius de policies: l'Associació de Policia Municipal Unificada (APMU), el Col·lectiu Professional de Policia Municipal i el Sindicat Col·lectiu Professional de Policia Municipal. En concret, en el cas de Joan Mangues els querellants denuncien que el jove d'Igualada "amb manifest menyspreu cap a la veritat ha atribuït públicament la mort fortuïta de Mame Mbaya als policies que van intervenir per socorre'l i tractar de salvar la seva vida". Pels col·lectius policials, aquesta piulada "atempta contra la dignitat i honorabilitat del cos de la Policia Municipal de Madrid" i "distorsiona de forma indubtable la realitat del que va passar el dia de la mort del ciutadà senegalès".

Per contra, l'advocat de Mangues, Joan Boix, ha negat rotundament que la piulada del seu client anés dirigida contra ningú sinó que "pretenia fer una crítica general a la situació d'aquest home, que va morir en circumstàncies llastimoses i penoses, i que portava 13 anys a l'estat espanyol de manera il·legal". "Mangues va dir que l'havien matat a pals en el sentit de tots els pals que li ha donat la vida per haver hagut de sobreviure a totes aquestes adversitats", ha matisat Boix.

De fet, el lletrat considera que per ser acusat d'un delicte d'injúries o calúmnies la piulada hauria d'anar contra una persona o col·lectiu concret i hauria de ser explícita, en canvi, "a la piulada del Joan no hi ha cap element contra la policia municipal ni contra cap persona o col·lectiu en concret". "En cap moment la seva intenció és imputar cap delicte a ningú", ha especificat Boix, que ha denunciat que aquest encausament "és un atemptat contra la llibertat d'expressió i opinió".

D'altra banda, l'advocat també ha denunciat irregularitats en el procediment judicial. Segons ha relatat, quan queda menys d'una setmana perquè Mangues hagi d'anar a declarar a Madrid, ni ell ni el seu client han rebut la interlocutòria d'admissió a tràmit de la querella. "Curiosament li arriba la querella però no li arriba la interlocutòria d'admissió a tràmit de la querella", ha explicat Boix, que ha dit que "fa molts dies que vam demanar la interlocutòria i la resta de documentació del cas però encara no ens ha arribat res".

A més, la defensa de Mangues va demanar fa deu dies que pogués declarar per videoconferència des dels jutjats d'Igualada però "a dia d'avui encara no se'ns ha contestat la petició". Per això, Boix ha dit que hauran d'anar dilluns a Madrid a declarar, però ha lamentat que "les persones investigades tenen dret a estudiar tota la documentació de la causa amb una antelació suficient i això no s'està donant".



Campanya de micromecenatge per pagar la defensa

Joan Mangues, estudiant de Ciències Polítiques i militant de les JERC, ha endegat una campanya de micromecenatge a la plataforma 'GoFoundMe' per pagar la seva defensa i els costos de desplaçament a Madrid. L'objectiu inicial era recaptar 2.000 euros, però a hores d'ara ja porta més de 3.700 euros recaptats. Alhora també s'ha engegat una campanya de suport a Mangues a les xarxes socials amb el lema 'Piular no és delicte'.