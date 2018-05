VÍDEO | Així va ser la detenció del conductor en doble fila que va ferir un policia a Manresa

El conductor en doble fila que va ser arrestat dimarts a Manresa després d'agredir un policia local es va resistir activament a la detenció, tal i com s'observa en un vídeo gravat per un testimoni, i que s'ha difós a través de les xarxes socials.

Els fets, tal com va informar aquest diari, van tenir lloc dimarts al vespre, quan una patrulla de la Policia Local que circulava per la plaça dels Infants va trobar-se un cotxe aparcat en doble fila, que dificultava el gir de l'autobús. El conductor, un jove de 21 anys de Manresa amb diversos antecedents, estava a dins del cotxe parlant per telèfon.

Tot i demanar-li que mogués el vehicle, l'arrestat no va fer cas als agents i va seguir parlant per telèfon. En penjar, va voler marxar, tot ignorant els agents. Quan els policies van voler impedir-li que marxés, el jove va baixar del cotxe i va empènyer un dels agents. El va fer caure a terra i li va causar lesions en un colze, que van requerir de punts de sutura. Aleshores, els dos agents van procedir a la seva detenció, a la qual el jove es va resistir activament.