Construeix la teva pròpia piscina amb palets reciclats

La crisi ha aguditzat l'enginy de més d'un. Cada vegada està més de moda construir els teus propis mobles amb materials reciclats com, per exemple, els palets. Però un jove alemany va anar un pas més enllà i va decidir construir la seva pròpia piscina amb aquests materials i per un mòdic preu: uns 70 euros.

Per fer la teva pròpia piscina amb palets, segueix aquests senzills passos.

Primer, protegeix la base de la piscina. Una vegada que s'hagi escollit el lloc en el qual es posarà, col·loca malles anti-herbes sobre el sòl i comença a alinear els palets a sobre.

Encara que en aquest cas només s'han utilitzat 10 palets per construir la piscina. Si la teva intenció és construir una piscina infantil, llavors utilitza menys palets. Per contra, si el que vols és construir una piscina luxosa en necessitaràs més. Fixa els palets a terra amb ajuda de taules clavades a les juntes on aquests s'uneixen.

- Per protegir la lona impermeable que serà el fons de la piscina, cobreix els palets amb lones d'origen sintètic, especialment a les cantonades de la fusta.

- Per al revestiment de la base de la piscina utilitza una lona impermeable que es pot comprar a qualsevol botiga de jardineria. Aquest material ha de ser prou gruixut perquè no es pugui foradar. Quan tinguis la lona estesa sense que quedin plecs, enganxa-als palets però sense clavar-. El millor és encolar la fusta o utilitzar algun tipus de cinta adhesiva.

- Perquè l'acabat sigui perfecte, talla les taules que sobresurtin en els laterals i revesteix la piscina amb taules o el material que prefereixis.

- Ara ja podràs gaudir de la teva pròpia piscina feta amb palets, una idea original i refrescant per aquesta època de l'any.