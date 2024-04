Albiol ingressa a l'Hospital de Badalona per una arrítmia i s'hi haurà de quedar en observació 24 hores

Xavier Garcia Albiol ha ingressat aquest dilluns a l'Hospital Municipal de Badalona per una arrítmia que l'obligarà a estar ingressat en observació durant 24 hores, segons ha explicat el mateix alcalde de Badalona en un vídeo que ha difós a través de les xarxes socials. "He tingut un problema per aquí", indica el batlle assenyalant-se la zona del cor, que ara es veu obligat a "desmuntar una part molt important" de l'agenda per a aquesta setmana. "Potser no em veureu per això, perquè haig de baixar el ritme", afirma Albiol, que tot i això subratlla que la dolència que ha patit no és "res important". Malgrat suspendre part de la seva agenda ha assegurat que "sí o sí" demà serà a la fira de Sant Jordi, per bé que ha precisat que "a la tarda".

Des del llit de l'hospital, vestit amb la típica bata dels pacients dels centres hospitalaris i visiblement relaxat, Albiol ha dit en to de broma que demà no es perdrà la cita amb les parades de llibres i roses, "i si no ja avisaran la Guàrdia Urbana per detenir-me per impedir que surti".

I després en to més seriós ha subratllat que el personal sanitari l'està tractant "molt bé" i que l'equip mèdic que l'ha visitat li ha dit que demà podrà sortir. "Però sí és cert que hauré d'anul·lar activitats aquesta setmana perquè el tema de l'entorn del cor requereix una mica de tranquil·litat".

Albiol ha volgut deixar clar que el que li ha passat no té importància i que podrà seguir fent "vida normal amb tota la intensitat", fent esport o visitant els barris tal com li agrada fer com a alcalde de Badalona.