Àngel Llàcer, hospitalitzat en la Clínica Ruber per una infecció greu

Àngel Llàcer ha estat ingressat en la Clínica Ruber de Madrid, la mateixa on va ingressar la setmana passada la reina Sofía, per una infecció greu després d'haver realitzat un viatge al sud-est asiàtic, segons ha explicat en una entrevista al programa de Ricard Ustrell 'El matí de Catalunya Ràdio'. Segons ha confessat el popular actor, el motiu de la infecció és una intoxicació bacteriana per shigela que es va originar el febrer passat a Vietnam, durant unes vacances.

"Em vaig començar a trobar malament i em van ingressar. Ho he passat molt malament", ha explicat Llàcer, un dels perfils més populars de la televisió i el teatre. Al malestar físic es va sumar la incertesa de no saber quina malaltia patia exactament. "Els metges no sabien què tenia. He tingut mal de panxa, feia caca amb sang i cada vegada tenia més febre", ha relatat Llàcer, que després de prendre tres antibiòtics comença a trobar-se millor, si bé encara haurà de guardar repòs durant una setmana perquè el procés de curació no ha estat fàcil. "Vaig agafar una intoxicació i em van posar antibiòtic durant cinc dies, però el bacteri es va quedar".

L'ingrés de l'Àngel Llàcer coincideix amb el de la reina Sofía, que la setmana passada també va ser ingressada en la Clínica Ruber de Madrid per una infecció d'orina de la qual es va recuperar ràpidament. EI dissabte va rebre l'alta.