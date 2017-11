Freixes Pons Construccions: Materials i mà d'obra de qualitat

Reformes integrals d´habitatges i locals, i construcció d´obra nova. Són els serveis que ofereix Freixes Pons, una empresa amb una llarga experiència en aquest camp.

Amb els anys, a casa nostra van sorgint petits desperfectes. Tot i que hi ha qui va fent arranjaments a mesura que sorgeixen, també hi ha qui opta per esperar a tenir uns quants desperfectes per fer una remodelació més a fons, ja sigui al bany, a la cuina o en diversos espais de la llar.

Però per emprendre un projecte d´aquesta envergadura hem de ser conscients que hi ha un cert risc si no tenim les idees clares. Per tant, cal començar fent-nos una idea clara de què volem, perquè si no el pressupost es pot acabar disparant per diversos motius: canvis d´última hora, nou material, més mà d´obra... Cal tenir clar de quins mitjans i quins recursos disposem per a la reforma i què volem aconseguir, i posar-nos un límit màxim.

Per això és important posar-se en mans de professionals com Freixes Pons Construccions. «Busquen la millor solució amb la màxima qualitat», assenyala Roser Freixes, responsable de l´empresa juntament amb el seu marit. Idees, assessorament i execució del projecte. S´ocupen de tot sense que el client s´hagi de preocupar de res.

Els clients que han confiat en Freixes Pons en destaquen sobretot la qualitat dels materials i la mà d´obra amb què treballa aquesta empresa bagenca amb seu a Sant Joan de Vilatorrada.