Vesteix la taula amb elegància amb les peces d'aperitiu de Regió7

Regió7 posa en marxa una nova col·lecció de parament per a la llar de la marca Alfares de Santa Clara. Un original conjunt de dotze peces per servir l'aperitiu perfecte per a les festes de Nadal i les reunions amb amics i familiars.

Les peces fabricades en porcellana són aptes per a rentaplats i microones. A més, els bols disposen de peu per tenir més estabilitat i es guarden còmodament sense ocupar gaire espai.

El lot consta de quatre bols rodons grossos d'11,5 x 7,7 cm, quatre bols petits d'11,5 x 8 cm i quatre plats de 20 cm de diàmetre.

En el seu disseny destaca l´elegància i sobrietat atemporal de les formes, que, a més de la seva decoració predominant en color blau, faran que les peces siguin els plats ideals tant per al seu ús diari com per utilitzar-los en dies especials i de celebració. L'interior dels bols estan decorats amb diferents estampats d'estil ètnic i vintage, i mantenen el color blanc a l'exterior que poden combinar-se entre si o amb bàsics de porcellana en tons blancs o blaus.

La marca Alfares de Santa Clara té els seus orígens, fa gairebé 100 anys, al centre de Vigo, i durant aquest temps la marca ha evolucionat d'una inicial fàbrica artesanal a ser una de les marques de més prestigi en el sector de productes de porcellana a l'Estat.

Clàssics de sempre amb una estètica elegant, cuidada i plena de naturalitat. Els dissenys del conjunt són perfectes per decorar ja que són bonics tenir-los a la vista en prestatges o darrere de les portes de vidre d'una vitrina o armari de rebost.

Els lectors de Regió7 poden adquirir el grup de dotze peces per a l'aperitiu al preu de 28,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 26,90 euros. Els bols i els plats es poden comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.