Trucs per eliminar els «peixets d'argent» de la llar

La presència en els habitatges d'alguns insectes es fa especialment notable. Formigues, escarabats i mosques són els més coneguts, però també hi ha els anomenats 'peixets d'argent', cada vegada més freqüents a les nostres llars.

El seu nom científic és 'Lepisma saccharina' i, encara que la seva visita és indesitjada, són totalment inofensius ja que no produeixen picades. Els 'peixets d'argent' són de color gris platejat, mesuren uns 10 mil·límetres de llarg, el seu cos és allargat i angulat, no tenen ales i posseeixen unes llargues antenes.

Els 'lepismas' corren rapidíssim. La seva velocitat i el seu rebuig a la claror fan que s'ocultin molt bé. A més, són insectes que es reprodueixen amb molta facilitat, pel que és convenient atacar-los com més aviat millor.

T'oferim sis trucs per eliminar els odiosos 'peixets d'argent' de la teva llar.

Evita les filtracions d'aigua

Verifica que no hi hagi cap tipus de problema d'humitat o goteres, ja que l'amagatall preferit d'aquest insecte són els llocs humits. A més, com hem esmentat, no els agrada la llum, per la qual cosa és normal veure'ls en llocs foscos i humits com les cambres de bany, els soterranis o els àtics.

Mou els mobles

A l'hora de netejar la casa mou els mobles de lloc ja que si no ho fas estàs permetent la formació de molts insectes, entre els quals figuren els 'peixets d'argent'. Per això, és convenient fer neteges profundes de tant en tant.

Neteja i més neteja

Els peixets de plata s'alimenten de gairebé tota la matèria orgànica que troben al seu pas, especialment del paper, la silicona, el midó, el sucre i fins i tot de restes de pell humana. Per això, cal mantenir unes normes d'higiene en el teu pis, sobretot si vius en llocs tancats, amb poca claredat i escassa ventilació.

Esquerdes fora

Tapa tots els forats que vegis per casa, ja que hi poden reproduir aquests animalons. Sella totes les esquerdes que hi hagi a les parets, en les cantonades, en els marcs de les portes o en els llums del sostre. Per a això, procura utilitzar ciment o qualsevol altre material que no sigui silicona, ja que seria com alimentar-los.

Alcohol etílic

Acabar amb els 'peixets d'argent' és complicat, però no impossible. Si aconsegueixes a identificar el niu, sempre en llocs humits i foscos, els experts recomanen ruixar-lo amb alcohol etílic. Fes el mateix si et trobes amb algun 'Lepisma saccharina' per casa.

Fumigador professional

Si la presència d'aquest insecte és molt freqüent i no aconsegueixes acabar amb ell, el més recomanable és trucar a un fumigador professional perquè faci un diagnòstic de la situació i et proposi alguna solució.