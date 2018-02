Les Spice Girls preparen la seva tornada als escenaris

Les cinc Spice Girls han tornat a ser notícia després que Victoria Beckham publiqués una foto a Instagram de l'històric grup dels 90 reunit de nou. Segons ha informat The Sun, es troben preparant una gira de reunió on cada cantant guanyaria al voltant de 14 milions de dòlars.



"Aquesta és la reunió pop que ningú esperava que tornés a ocórrer", assegurava una de les fonts del diari. Després d'un llarg període de negociacions, Victòria, la més reticent de les cinc, també hauria acordat que aquest és el moment adequat per començar a treballar en nous projectes.