Llum verd al pressupost de 82 milions de l´Ajuntament de Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat el projecte de pressupost per al 2017, que s'eleva a 82.044.961 euros, un 7,82% superior al de 76.096.442 euros del pressupost aprovat per a l'any 2016 amb els vots a favor de Convergència i Esquerra, l'abstenció del PSC, DM i el regidor Miquel Davins i els vots en contra de la CUP i C's.

El pressupost incrementa la despesa per al foment de l'ocupació, polítiques socials, millora de l'espai urbà i aposta per la promoció de la ciutat.

El govern municipal de l'Ajuntament de Manresa ha elaborat un projecte de pressupost per al 2017 que s'eleva a 82.044.961euros, un 7,82% superior (gairebé 6 milions d'euros) als 76.096.442 euros del pressupost aprovat per a l'any 2016.

Es tracta d'un pressupost defensat pel govern municipal de Convergència i ERC com a eina per a fomentar l'ocupació, amb més de quatre milions per a plans d'ocupació; les polítiques socials, amb partides obertes per a possibles necessitats al llarg de l'exercici i increments de la partida de beques menjador fins a 170.000 euros; que destina més d'un milió d'euros a millora de l'espai urbà; i que aposta per la promoció de la ciutat, a través del projecte Manresa 2022.

Altres aspectes destacats com a rellevants pel regidor d'Hisenda i Governació, Josep Maria Sala, han estat l'aposta clara pel Pla d'Ocupació o l'esforç important en amortització de deute. També s'ha referit al fet que la baixada del coeficient d'endeutament permetrà l'accés al crèdit, per primer cop en els últims dos mandats.

Sala ha explicat que l'endeutament previst a inicis del 2017 se situa a l'entorn dels 50 milions d'euros, i que amb les amortitzacions previstes, a final de l'any vinent estarà al voltant dels 41 milions. També ha assegurat que les previsions de tresoreria faran possible el pagament a proveïdors en una mitjana de 60 dies o menys.