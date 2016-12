Cal una inversió de 285.000 euros per la «correcta continuïtat» del mercat Puigmercadal el 2017

Les dues cares del mercat Puigmercadal de Manresa: hi ha més parades tancades que obertes.

L´Ajuntament estima que «les obres necessàries per a la correcta continuïtat del servei del mercat de Puigmercadal tenen un cost de 285.000 euros». No obstant això, la seva execució es condiciona a la corresponent consignació i disponibilitat pressupostària en els exercicis successius.

Concretament, construir vestidors per al personal i la sortida emergència val 170.000 euros; adequar els serveis públics de la planta altell, 23.621 euros; pintar l'exterior de façanes, porxos, zones d'accés i moll, 19.335 euros; netejar de pintades parets d'obra vista, 4.000 euros; millorar la rampa de la planta inferior (llum, pintura) i accessos exteriors, 8.000 euros; completar mosquiteres de les obertures on manquen, 3.000 euros; punts d'higienització en obradors, 15.000 euros; reparar el muntacàrregues, 2.000 euros; substituir canonades de desguàs, 20.000 euros; instal·lar una cortina d'aire per aïllar la climatització al moll i la rampa, 12.000 euros, i instal·lar comptadors individuals d'aigua, 8.000 euros.

Dos treballadors

En els darrers anys la forma de gestió ha estat indirecta. El 30 de juny de 2015 es va adjudicar el contracte d´explotació a la mercantil Mercat Puigmercadal SL.

A partir d´ara, l´estructura de personal que de forma estable tindrà dedicació exclusiva a la gestió del mercat serà de dues persones: un responsable de tasques administratives i atenció al públic, més un responsable tècnic amb funcions de direcció.

Les actuacions d´aquesta plantilla seran vetllar pel correcte funcionament i manteniment de l´equipament, fer complir el reglament, prestar assistència i servei als titulars de les parades i el seu personal, gestionar un pla de promoció i dinamització comercial, gestionar el pressupost assignat i buscar nous operadors comercials per a l´ocupació de les parades que puguin quedar vacants, entre altres.

Addicionalment, rebran el suport d´altre personal municipal que tindrà una dedicació parcial o puntual al mercat, en aspectes com la gestió i administració general, cobrament de taxes, contractació de despeses, vigilància de la salut o seguretat ciutadana.

L´Ajuntament és responsable de la conservació, promoció i dinamització del mercat, l´atenció al client i l´assegurança que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la prestació del servei públic.

S´exclouen d´aquesta obligació general les despeses i els serveis propis de cada lloc de venda o instal·lació d´ús privatiu, que seran a càrrec dels adjudicataris.

Els paradistes continuaran pagant el mateix, tot i que les seves aportacions no cobreixen ni la meitat del cost de la concessió

El cost de tenir en funcionament del mercat de Puigmercadal de Manresa és de 240.000 euros a l´any. Dilluns, l´Ajuntament assumeix la gestió directa de l´equipament comercial després que ningú s´hagi interessat per fer-se càrrec de la concessió i preveu un dèficit en l´explotació de 110.000 euros per a l´any que ve.

Malgrat el dèficit, l´Ajuntament no incrementarà el preu que paguen els paradistes i intentarà anivellar la balança atraient més comerciants disposats a aixecar la persiana dels múltiples punts de venda que estan tancats.

En el darrer recompte realitzat, de les 39 parades disponibles només hi havia activitat comercial en 19. Més del 50% amb la persiana abaixada.

Jaume Arnau, regidor de Comerç i Mercats, ha explicat que s´han calculat les despeses d´explotació del mercat i aquestes s´han distribuït entre els diferents locals i s´han definit els costos directes i indirectes en 240.000 euros anuals. La taxa resultant és de 33,28 euros per metre lineal, el mateix que fins ara.

Un motor per al centre històric

Amb aquesta taxa i l´ocupació actual es preveu un dèficit del servei de 110.000 euros en el primer any que s´haurà d´anar compensant amb l´esperada arribada de nous paradistes.

El regidor de Comerç i Mercats ha afirmat que «aquesta esperança es fonamenta en la il·lusió que hi hagi una resposta positiva al nou model i a la tasca que volem fer des de l´Ajuntament». Jaume Arnau ha explicat que ja ha començat a treballar amb diferents agents i també amb els propis paradistes per definir el futur projecte de mercat municipal que cobreixi les seves funcions i actuï com agent de revitalització del centre històric.