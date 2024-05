Un home s'enfronta a quatre anys de presó per traficar amb droga a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest divendres un bagenc, de nacionalitat marroquina, acusat de tràfic de droga. L'home va ser enxampat al polígon de Bufalvent de Manresa amb embolcalls de cocaïna i marihuana que pretenia vendre a tercers. La fiscalia l'acusa d'un delicte contra la salut pública i demana una condemna de quatre anys de presó i una multa de 200 euros.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'acusat va ser enxampat la matinada del 13 de desembre del 2021, al polígon de Bufalvent de Manresa. Els Mossos d'Esquadra el va aturar mentre circulava per la zona amb el seu vehicle i li van intervenir cinc embolcalls de cocaïna amb un pes net total de 2,12 grams i un embolcall de marihuana amb un pes d'1,71 grams. El fiscal assenyala que aquestes substàncies les posseïa amb la intenció de vendre-les a tercers consumidors.

Els Mossos també li van intervenir 705 euros, "procedents de la seva activitat il·lícita", segons Fiscalia. Els diners estaven repartits en bitllets de cinc, de deu, de vint i de cinquanta euros. D'altra banda, li van requisar dos telèfons mòbils, un d'ells amb dues targetes, que l'acusat feia servir per contactar amb els seus compradors. El preu de venda d'un gram de cocaïna en el moment dels fets era de 60,36 euros i el preu de venda d'un gram de marihuana era de 6,01 euros, segons l'escrit d'acusació.

La Fiscalia considera que aquests fets són constitutius d'un delicte contra la salut pública, en la modalitat de substàncies que causen un greu dany per la salut. En aquest sentit, es demana una condemna de quatre anys de presó per a l'acusat i una multa de 200 euros amb cinc dies de responsabilitat penal subsidiària en cas d'impagament per insolvència.

El fiscal demana que, en cas que la situació administrativa a Espanya de l'acusat sigui irregular, la sentència substitueixi la pena de presó per l'expulsió del territori nacional i la prohibició d'entrada a Espanya durant deu anys.

