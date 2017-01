El POUM ajorna almenys 12 anys l'enderroc del barri de la Guia de Manresa

El març vinent és el termini que s´ha posat l´equip de govern de Manresa per portar a aprovació provisional el Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM). D´ençà que es va començar a redactar -el 19 de juliol del 2012 es va presentar l´equip responsable, dirigit per Mauro Mas- hi ha temes que han generat més debat que d´altres. N´hi ha que van enfrontar CDC i ERC, que ara governen junts. En general, ha pesat més el criteri dels republicans que el dels convergents.

Estudiades i acceptades, o no, les 327 al·legacions al pla, Regió7 ha repassat amb el regidor d´Urbanisme, Marc Aloy, algunes de les resolucions més espinoses, com la desaparició del barri de la Guia, que es manté, però es deixa per a d´aquí a dotze anys, i que costarà 1 milió d´euros, segons l´estudi econòmic que s´ha fet; i la construcció d´un nou pont que travessi el riu, que encara es deixa per a més enllà: divuit anys. ERC s´hi va oposar en el seu dia si no és que es formulava una estructura només per a vianants i bicicletes, aspecte que el pla no concreta.

Dotze anys per negociar

Aloy descriu la Guia «com la mena de gueto fet en temps del franquisme. Un urbanisme segregador que no hem de seguir mantenint en el futur». El POUM aposta perquè sigui un parc. «Està posat en el segon sexenni, per tant, tenim fins a dotze anys per pactar amb la propietat i preservar els drets de tota la gent que hi viu». Entén, però, que la inversió necessària per posar al dia els dos blocs de pisos que hi ha seria massa elevada. «Creiem que és millor posar aquests diners en un lloc que estigui millor comunicat i amb tots els serveis».

Quant a la reubicació dels veïns, diu que caldrà veure com es pacta quan arribi el moment. «Som conscients que ara hi ha molta ocupació que un any enrere no hi era, però no són veïns històrics perquè molts d´ells ja s´han buscat un altre habitatge perquè s´han fet grans i allà no hi ha ascensors». Confia, alhora, que hi hagi una bona predisposició per part d´Adif, titular de la Guia, tenint en compte que «nosaltres i ells som administració i que en el seu moment l´Ajuntament que hi havia va cedir uns terrenys i va accedir que es col·loquessin on es van posar».

Destaca que, «en el moment que tenim dotze anys per negociar, vol dir que durant aquest temps la propietat no ens pot demanar una expropiació», que és quelcom que ha passat en anteriors ocasions, com amb el solar de les Saleses, un cop molt dur per a les arques municipals.

Aprofita per contestar als qui retreuen a l´Ajuntament que planegi la desaparició del barri (el 2029 com a màxim) pensant en la commemoració dels 500 anys de l´arribada de sant Ignasi a Manresa. «La commemoració és el 2022. Per tant, qui vulgui fer paral·lelismes, que no els faci. El que volem és acabar amb un urbanisme segregador i que la gent que viu al barri pugui viure a la ciutat amb millors condicions». La federació de barris hi va al·legar en contra.

Un pont supeditat

El regidor recorda que fer un pont que travessi el riu per millorar la connexió entre les dues ribes de la ciutat ja estava planificat en el planejament del 1997, si bé no s´ha arribat a executar mai. En el nou pla, està programat per al tercer sexenni (divuit anys). «Ens donem temps per pensar-hi i per quan hi hagi els diners i s´hagi fet l´estudi de detall». En concret, parla d´un «estudi de mobilitat i un de constructiu que ens defineixi les cotes, quin pendent hauria de tenir». Aniria a parar al camí entre el cementiri i l´estadi d´atletisme. «Per tant, és un vial força estret. Quan tot això estigui encaixat i hi hagi disponibilitat econòmica, serà el moment de fer-lo».

L´entitat ecologista Meandre va al·legar contra l´impacte d´aquesta infraestructura i va confiar que l´entrada d´ERC al govern ajudaria a descartar-la. Al final, però, ERC ha decidit no vetar-la però sí ajornar-la i supeditar-la al màxim.