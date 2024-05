Inverteixen un milió d’euros en una nova fase d’obres de rehabilitació de la Torre Lluvià de Manresa

Millorar l’accessibilitat a la Torre Lluvià, dotar-la de condicions òptimes d’aïllament i climatització, i la reconstrucció d’un espai annex amb quatre antigues tines que es recuperaran per exposar-les, formen part d’una nova fase del projecte de rehabilitació de l’edifici modernista en plena Anella Verda de Manresa

Els treballs donen continuïtat a les actuacions que ja es van dur a terme els anys 2014 i 2015 per, llavors, consolidar i reforçar les principals estructures i aturar el procés de degradació que patia l’edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local i que va ser adquirit per l’Ajuntament de Manresa el febrer de 2012.

L’actuació, que durarà mig any, compta amb un pressupost de gairebé un milió d’euros i és finançada en la seva majoria pels fons Next Generation, que hi aporta poc més de 800.000 euros. El projecte és de Santamaria Arquitectes.

Els treballs previstos dins de l’interior de la torre consisteixen en la redistribució dels espais, la construcció de nous serveis a la planta soterrània i a la primera, en la millora de l’aïllament tèrmic, en la instal·lació de la xarxa d’aigua, en la instal·lació d’un nou sistema de climatització d’aerotèrmia amb recuperació de calor i en la instal·lació d’un ascensor elèctric de doble embarcament.

A banda dels treballs dins l’edifici principal de la Torre Lluvià, el projecte inclou la construcció d’un espai delimitat i descobert per a la ubicació dels aparells de climatització, així com la consolidació i reconstrucció d’un petit edifici –de 12 metres de llarg i 7,5 d’ample— de dues plantes i on a dins hi ha quatre tines.

Un cop acabada aquesta actuació, només quedarà pendent una darrera fase d’obres per als acabats interiors com paviments, acabats de parets i sostres i particions d'estances.

Edifici modernista

La vil·la Emília, vil·la Maria o Torre Lluvià és una construcció modernista amb elements historicistes que data de l’any 1896, obra de l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa.

Va ser adquirit per l’Ajuntament de Manresa el febrer de 2012. Forma part d’una parcel·la de 75.690 metres quadrats i s’encaixa en un entorn rural d’alt valor paisatgístic, en un espai singular com és el camí de Rajadell i amb vistes sobre una bona part del pla de Bages i la muntanya de Montserrat.

Una dècada de millores contínues

L’any 2014 l’Ajuntament de Manresa va començar les obres per aturar-ne la degradació, evitar l’esfondrament i aconseguir la seva recuperació. Les obres de rehabilitació es van finançar al 50% per la Diputació de Barcelona i els fons FEDER de la Unió Europea.

L’estat de conservació previ a la rehabilitació de l’edifici era molt deficient. Les façanes presentaven despreniments parcials del revestiment i a la façana posterior hi havia esfondraments importants. Les obertures i elements ornamentals presentaven també un estat molt deficient de conservació. Les cobertes estaven parcialment esfondrades, deixant entrar l’aigua de la pluja, que estava danyant greument l’edifici. L’escala central presentava un mal estat de conservació, amb molts trams inexistents, igual que la part superior. L’edifici es trobava en situació de risc per possible esfondrament total.

Les actuacions que s’hi van portar a terme durant els anys 2014 i 2015 van anar dirigides a la consolidació de l’edifici. El 2018 es van adequar els patis, es va fer la restauració de portes i es va construir una rampa exterior, entre altres accions. El 2020 es va crear una zona d’estacionament per a vehicles i es van recuperar les fileres d’arbrat que connecten amb l’edifici modernista.

L’actuació d’ara permetrà donar un impuls molt important a la rehabilitació de la torre i adequar-la amb tots els serveis per ser un punt de referència de l’Anella Verda i epicentre d’activitats.