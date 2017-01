La Generalitat diu que el bus a Barcelona tindrà nous horaris

La direcció general de Transports i Mobilitat de la Generalitat ha afirmat que l'empresa Hispano Igualadina-Monbús presentarà «en breu» una nova graella horaris del servei d'autobús entre Manresa i Barcelona, després de les múltiples queixes d'usuaris que hi ha hagut des que es va fer càrrec de la concessió el 17 de desembre.

Després d'una reunió mantinguda entre representants de la direcció general de Transports i l'empresa, la Generalitat ha informat que s'ha traslladat a la companyia la proposta alternativa d'horaris que havia elaborat la plataforma d'usuaris del bus Manresa-Barcelona, que era molt coincident amb la que havia confeccionat la mateixa direcció general.

«Hem passat la proposta de nous horaris i, ara, l'empresa l'estudiarà i aviat hi haurà una nova graella d'horaris», han assegurat fonts del departament de Territori.

L'objectiu, tal com va marcar el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, en la reunió mantinguda a l'ajuntament de Manresa amb representants dels usuaris i dels ajuntaments per on passa la línia és posar fi als perjudicis que els retards, incompliments d'horaris i avaries estan provocant als usuaris de la línia.

La Generalitat assegura que l'empresa de transport «s'ha mostrat receptiva», però es mantindrà l'expedient informatiu obert per fer seguiment tant de la problemàtica dels horaris com de les deficiències detectades en el manteniment dels vehicles i la formació dels conductors.

La reunió entre la Generalitat i l'empresa arriba després que el director general de Mobilitat presidís una trobada a l'Ajuntament de Manresa en la què també van participar el subdirector general de Transports; el Servei Territorial de Transports de Barcelona; representants dels ajuntaments de Manresa, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat i Abrera; de l'Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU) i representants dels usuaris del servei.