Hi haurà fonts amb abeuradors per a gossos

El regidor de Qualitat Urbana, Jordi Serracanta, es va comprometre en el ple de dijous que abans que finalitzi l'actual mandat municipal, el juny del 2019, Manresa disposarà d'alguna font «adaptada amb abeurador per a gossos».

El compromís de Serracanta va arribar després que el president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, defensés una moció en què plantejava la necessitat d'adaptar les fonts públiques perquè també poguessin donar aquest servei. Serracanta va explicar que no era tan fàcil, ja que hi ha 91 fonts de 5 tipus diferents repartides per la ciutat.