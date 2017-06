La PAHC Bages ocupa una oficina del BBVA al carrer Guimerà de Manresa

La PAHC Bages ha ocupat aquest dilluns al matí una oficina del BBVA al carrer d´Àngel Guimerà de Manresa, segons ha comunicat la pròpia plataforma. L´acció s´engloba dins la cadena de protestes que les diferents delegacions de la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca està duent a terme en diverses oficines de l´entitat bancària arreu de Catalunya.

D´acord amb el comunicat emès per la plataforma, les protestes d´aquest matí són per exigir solucions immediates per a les famílies amb problemes hipotecaris amb l´entitat.

En el cas de Manresa, com en la resta d´oficines ocupades del país, els manifestants també han omplert els vidres de l´oficina amb adhesius amb missatges de protesta.