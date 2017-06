El servei de bus entre Manresa i Barcelona deixa passatgers a terra

Arxiu Particular

Imatge del bus avariat al carrer de Sant Antoni Maria Claret Arxiu Particular

Indignació entre una dotzena d'usuaris del servei de bus entre Manresa i Barcelona que s'han quedat a les 8 del matí a Valldaura sense poder agafar el vehicle directe.

Segons relata un usuari, un grup de passatgers que esperaven a la parada de Valldaura no ha pogut fer servir el bus directe de Manresa a Barcelona a les 8 del matí. Han demanat al conductors del bus que anava a Barcelona per Olesa si venia el vehicle directe al darrera mi com que la resposta va ser positiva van esperar la seva arribada. Mitja hora més tard i sense que paregués el bus directe alguns passatgers van decidir marxar de la parada.

Altres passatgers es van quedar esperant fins que un vehicle va arribar a les 8. 50 h i va fer el trajecte fins a Barcelona pasant per autopista. L'origen de l'incident va ser l'avaria d'un vehicles de dos pisos que va quedar parat abans de les 8 del matí al carrer de Sant Antoni Maria Clarert, només sortir de l'estació d'autobusos (tal i com es pot apreciar a la fotografia).

El vehicle va estar a la calçada amb la porta del motor aixecada, tal i com mostra la fotografia.

L'incident ha tingut lloc després que el passat dia 13 quatre passatgers d'un autocar de Monbus que cobria el trajecte Barcelona-Manresa van resultar ferits lleus en un accident a l'autovia A-2, a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), segons van informar fonts de la conselleria de Territori, del Servei Català de Trànsit i del SEM.



Els fets van tenir lloc a 3/4 de 2 del migdia al punt quilomètric 594 de l'A-2, a la calçada en sentit Lleida, quan, segons Territori, un cotxe va envestir per darrere l'autocar de Monbus, que cobria la ruta Barcelona-Olesa-Monistrol-Manresa.

Com a conseqüència, el conductor del turisme i quatre passatgers de l'autocar van resultar ferits lleus. Tres dels cinc ferits van ser traslladats en ambulància a l'hospital de Martorell i els altres dos van ser evacuats al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. Els ferits són tres dones de 19, 47 i 52 anys i dos homes de 46 anys.

Al lloc de l'accident s'hi van desplaçar cinc ambulàncies del SEM i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, que inicialment van tallar completament la calçada, la qual cosa va embussar l'autovia. Posteriorment, els agents han pogut reobrir un dels tres carrils i, cap a 2/4 de 4 de la tarda, ja s'ha pogut reobrir la via amb normalitat.