Manresa té per primer cop un plànol amb tots els itineraris per l'Anella Verda

Manresa estrena un nou plànol desplegable (aquí en PDF) d'itineraris per l'Anella Verda de Manresa, adreçat tant a persones del territori com a turistes i visitants i que recull els 8 itineraris senderistes que hi transcorren, a banda d'altres recorreguts que passen parcialment pel terme.

Els detalls del nou plànol han estat presentats a l'Ajuntament de Manresa pel regidor de Turisme, Joan Calmet; el regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet; i el membre de la comissió d'Itineraris de l'Anella Verda, Ramon Cornet. Hi ha assistit també el gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda.

Joan Calmet ha assegurat que es tracta d'una nova iniciativa per posar en valor els actius de la ciutat com és, entre d'altres, l'Anella Verda, "un intangible d'un valor incalculable". El regidor de Turisme ha ressaltat el fet que "aquest plànol respon a la demanda d'entitats i persones que sol·licitaven una millor informació dels itineraris verds de la ciutat".

Amb l'ajut econòmic de la Diputació de Barcelona se n'han editat 10.000 exemplars, que es distribuiran principalment des de l'Oficina de Turisme i la Torre Lluvià; i es farà un repartiment als allotjaments, recursos turístics, cellers de la Denominació d'Origen i oficines de turisme de la comarca. Així mateix, des de la regidoria d'Entorn Natural es farà arribar a les entitats de la ciutat, grups d'aficionats a la natura o les caminades.

Al seu torn, Pol Huguet ha destacat el fet que "és la primera vegada que s'edita a la ciutat un plànol com aquest gràcies al treball de moltes persones" i ha informat que dos d'aquests itineraris, el de la riera de Rajadell i el de Collbaix, ja fa uns anys que estan senyalitzats, amb senyalització vertical i pintura; i el dels pous de glaç i la riera de Guardiola, només havia estat pintat.

Aquest mapa inclou quatre itineraris nous, que són: Els Cingles del Llobregat, El regadiu de Viladordis, El regadiu del Poal, El Cardener i el Puigberenguer, i l'actualització de l'itinerari Del Cardener al Llobregat.

A més, aquest mapa també recull diversos itineraris turístics d'àmbit nacional, com és el cas del Camí de Sant Ignasi, o el Camí de Sant Jaume i el Camí Oliba (que coincideixen dins del nostre municipi), o itineraris senderistes regulats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, com el GR 3 o el PR C-130. Igualment, també hi ha representat el tram final del camí de la Sèquia de Manresa. Hi ha marcats fins a 55 punts d'interès que es troben al llarg dels diversos itineraris.

Cadascun dels itineraris té associat un mapa de detall, un track, i una descripció de l'itinerari, que els usuaris es poden descarregar i imprimir fàcilment des del web de l'Anella Verda (www.anellaverdamanresa.cat) o des del Wikiloc de l'Anella Verda (https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2304002).

El regidor d'Entorn Natural ha manifestat que aquest plànol, amb la informació detallada sobre itineraris suposen un benefici "per als visitants, però molt especialment per als manresans i manresanes que els agrada caminar en aquest entorn més proper". Així mateix, Huguet ha informat que a "mig termini es començarà a treballar en la senyalització, si bé amb les dades del mapa i el web és suficient per fer tranquil·lament tots els itineraris".



Xarxa senderista



Finalment, Ramon Cornet ha explicat que els itineraris propis de l'Anella Verda configuren una xarxa senderista de125 km en total, que oferiran als caminants un ventall ben ampli d'excursions de gran interès natural i cultural. Són itineraris d'entre 8 i 18 km, a l'abast de qualsevol persona amb un estat de forma mitjà, amb una durada d'entre 2 i 4 hores majoritàriament. Tots aquests itineraris ja es poden seguir sense cap gran dificultat, amb l'ajuda dels mapes de detall i la seva descripció. Tot i així, alguns d'ells tenen alguns passos complicats que, progressivament, s'aniran arranjant. Igualment, també s'han d'anar senyalitzat amb pintura i indicadors els sis itineraris pendents.



El traçat i els continguts dels itineraris han estat ideats per la Comissió d'Itineraris de l'Anella Verda de Manresa, configurada per Jordi Griera, Ramon Cornet, Pol Huguet i Florenci Vallès. És una feina que s'ha anat duent a terme al llarg dels darrers anys, de forma voluntària, i que des d'aquest any ha comptat amb la feina de la tècnica de l'Anella Verda, Alba Alsina, que ha resseguit els itineraris, n'ha elaborat el track i la descripció, i ha coordinat l'elaboració del mapa, que ha estat dissenyat pels serveis de Territori de l'Ajuntament.

El llistat d'itineraris:



El Collbaix (11,2 km)

La riera de Rajadell (18,9 km)

Els pous de glaç i la riera de Guardiola (9,4 km)

Del Cardener al Llobregat (14,72 km)

Els cingles del Llobregat (8 km)

El regadiu de Viladordis (9 km)

El regadiu del Poal (9,8 km)

El Cardener i el Puigberenguer (10 km)



Altres itineraris: